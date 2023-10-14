انت الان تتابع خبر إيران ترّد بشأن عقوبة "جلد" كريستيانو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتابع بيان السفارة: "هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، تجدر الإشارة إلى أن كريستيانو رونالدو سافر إلى إيران يومي 18 و19 سبتمبر للعب في مباراة رسمية لكرة القدم، ووجد استقبالاً مميزاً من قبل الشعب والسلطات،كما حظي لقاءه الصادق والإنساني مع الرسامة فاطمة حمامي بإشادة وإعجاب الشعب والسلطات الرياضية في البلاد".وكانت وسائل الإعلام الأوروبية ومواقع التواصل الاجتماعي ضجت بخبر الحكم على نجم نادي النصر السعودي الحالي، بالجلد بحسب القوانين الإيرانية.

ونقلت وسائل الإعلام، ومنها صحف إسبانية، الخبر عن مواقع إيرانية، وبحسب ما جاء في تغطية الخبر، أن كريستيانو رونالدو، وخلال تواجده في إيران قبل مباراة فريقه النصر مع بيرسيبوليس، في دوري أبطال آسيا في سبتمبر/ أيلول الماضي، التقى الفنانة الإيرانية فاطمة حمامي، وهي من أصحاب الهمم، وتعاني من إعاقة جسدية بنسبة 85 في المئة، وقد عانقها «الدون»، وقبّلها بعدما أبدت الرسامة إعجابها الكبير باللاعب، وقدمت له لوحة رائعة رسمتها بقدميها.

وحسب وسائل الإعلام فإن تقبيل رونالدو للرسامة على رأسها، ععد انتهاكاً للقوانين في إيران، والتي تنص على أنه لا يمكن لرجل تقبيل فتاة خارج نطاق الزواج، وبحسب ما ورد تتم معاقبة من يقدم على هذا الفعل ب99 جلدة.