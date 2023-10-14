منظمة: إسرائيل قتلت “614” طفلًا فلسطينيًّا في الحرب حتى الآن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قالت منظمة الدفاع عن الأطفال: إن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قُتلوا في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ارتفع إلى “614”، وهو رقم مرشح للارتفاع.

وكانت المنظمة أفادت، في تقرير لها، بأن الغارات الإسرائيلية على غزة أسفرت عن مقتل “583” طفلًا، وهو ما يمثل عمليًّا ثلث عدد الضحايا الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب، السبت الماضي، بين حماس وإسرائيل.

وهذا يعني أن القصف الإسرائيلي أودى بحياة نحو “31” طفلًا فقط في الساعات الأخيرة.