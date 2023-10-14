تصل لـ 25 مترا.. المسافات الآمنة للسكن بجوار خطوط الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

ناشد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، السكان القاطنين بالقرب من المحطات والخطوط المختلفة من المولدات الكهربائية، اتباع مسافة آمنة بين محل السكن ومصادر الكهرباء.

ونشر "الجهاز" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، المسافات الآمنة للسكن بجوار خطوط الكهرباء وهي:



- 25 مترا بالنسبة للخطوط الهوائية للجهود الفائقة.

- 13 مترا بالنسبة للخطوط الهوائية للجهود العالية.

- 5 أمتار بالنسبة للخطوط الهوائية للجهود المتوسطة.

- 5 أمتار بالنسبة لكابلات الجهود الفائقة والعالية.

- 2 متر بالنسبة للسكن بجوار كابلات الجهود المتوسطة والمنخفضة.