جيش الاحتلال: على سكان غزة ألا "يؤخروا" عملية الإخلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه يجب على سكان مدينة غزة ألا "يؤخروا" عملية الإخلاء.

أبلغ المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، اليوم السبت، سكان غزة بأنه سوف يكون هناك ممر آمن من الهجوم إذا سلكوا طريقين محددين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه بين الساعة العاشرة صباحا إلى الرابعة عصرًا اليوم السبت.

وقال"إذا كنتم حريصون على سلامتكم وسلامة احبائكم، توجهوا إلى الجنوب حسب التعليمات"،بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف " تأكدوا أن قادة حماس حريصون على تأمين أنفسهم وأنهم يحتمون من الهجمات في المنطقة "

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، أوامر للمدنيين الفلسطينيين بإخلاء مدينة غزة قبيل هجوم بري محتمل.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، أنه يتعين على نحو 1,1 مليون فلسطيني في غزة أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الـ 24 ساعة القادمة، وفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وجاء في بيان أن "الجيش الإسرائيلي يدعو جميع سكان مدينة غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوبا والاستيطان في المنطقة الواقعة جنوب نهر غزة".