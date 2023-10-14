شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بالاتحاد الأوروبي: العالم فشل في جهود حل الدولتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل إن العالم فشل في الجهود الرامية إلى إيجاد حل للدولتين.

وقال بوريل في بكين اليوم السبت، إن "العالم فشل فشلًا ذريعا على مدار 30 عامًا في وقف الصراع.

وأقر بأنه على الرغم من أن إقامة دولتين منفصلتين هو هدف مرغوب فيه للإسرائيليين والفلسطينيين في المستقبل، فإنه لن يحل الصراع الحالي، الذي اندلع في نهاية الأسبوع الماضي.

وضع إنساني خطير

أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، أن غزة الآن تشهد وضعًا إنسانيا خطيرًا.

وكانت الأمم المتحدة أطلقت نداءً عاجلًا لتوفير 294 مليون دولار أمريكي، لاستجابة 77 منظمة إنسانية لاحتياجات مليون و260 ألف شخصٍ في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأشار مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إلى أن هناك 2.1 مليون شخص في الأراضي المحتلة يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية العاجلة.