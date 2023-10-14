شكرا لقرائتكم خبر عن تمهيدًا لنقلها إلى غزة..الصحة العالمية ترسل طائرة إمدادات طبية إلى مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن طائرة محملة بإمدادات طبية لدعم الاحتياجات الصحية الملحة في غزة، هبطت في العريش بمصر بالقرب من معبر رفح الحدودي.

وقال في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "مستعدون لإيصال الإمدادات بمجرد السماح بوصول المساعدات الإنسانية عبر المعبر".

عدوان الاحتلال

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة إلى 1949 شهيدًا.

ومنذ بداية العدوان يوم السبت الماضي، ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 6500 جريح.