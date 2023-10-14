شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمريكي: نعمل على فتح معبر رفح من غزة إلى مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تعمل لفتح معبر رفح من غزة إلى مصر بعد ظهر اليوم.

وأضاف المسؤول في تصريحات للصحفيين المرافقين لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "نحاول تسهيل الوصول إلى المعبر بأن يكون مفتوحا من الساعة 12 إلى الساعة الخامسة اليوم".

نزوح سكان غزة

أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن عشرات الآلاف في غزة فروا باتجاه الجنوب وفقًا للتقديرات.

وأوضح أن ذلك حدث بعدما أمهل الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين 24 ساعة للإجلاء عن شمال القطاع قبل هجوم بري مرتقب.