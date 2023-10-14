المتحدث باسم الهلال الأحمر في غزة: استشهاد 4 من ضباط الإسعاف.. والمنظومة الصحية في غزة بدأت بالانهيار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر في قطاع غزة، أن المنظومة الصحية في غزة بدأت بالإنهيار بسبب استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على المستشفيات والمراكز الصحية في غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن القطاع الصحي في غزة يعاني من نقص المستلزمات الطبية ونفاد الوقود، إضافة إلى الافتقار إلى الخدمات اللوجستية.

وبين أن الأطقم الطبية في قطاع غزة تعاني من انعدام وانكشاف الحماية التي تضمن توفير جو آمن مناسب لإغاثة الجرحى والمصابين.