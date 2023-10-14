شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نقاط تكشف ملامح البرنامج الانتخابي للمرشح المحتمل عبد السند يمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور عبد السند يمامة، عن ملامح برنامج لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، بعد أن أعلن أعضاء الهيئة العليا للوفد ونواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ موافقتهم بالإجماع على ترشحه وخوض السباق الانتخابي.

وفيما يلي نرصد أهم ملامح البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة في نقاط:

1.الاصلاح الاقتصادي، من أهم المحاور التي يتضمنها البرنامج الانتخابي، من خلال تشكيل وزارة إنقاذ

2.الإصلاح السياسي الذى يستهدف صون سيادة القانون والديمقراطية والحقوق والحريات والفصل بين السلطات.

3.تعديل في بعض النصوص الدستورية السياسية وخاصة فترة الرئاسة وعودتها إلي أربع سنوات للفترة الواحدة.

4.تفعيل المادة 44 من الدستور لحماية حقوق مصر المائية من خلال متخصصين وفنيين للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في نهر النيل والتي اعترفت بها المعاهدات والمواثيق الدولية العالمية وأي اختلاف فيها يٌعد إعلان حرب على مصر

5.إصلاح زراعي حقيقي من خلال الاستعانة بالخبراء المتخصصين لتدشين نهضة زراعية