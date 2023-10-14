التقى وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، في إطار زيارته إلى لبنان، مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني باسل الحسن، وبحث المجتمعون في آخر الأوضاع في فلسطين وكيفية مساعدة سكان غزة.
ولفت عبداللهيان خلال اللقاء، إلى أنّ "اليوم هناك فرصة للحل السياسي وغدا سيكون قد فات الأوان".
كانت هذه تفاصيل خبر عبداللهيان التقى المبعوث الأممي للسلام في الشرق الأوسط: اليوم هناك فرصة للحل السياسي وغدًا يكون الأوان فات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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