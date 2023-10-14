عبداللهيان التقى المبعوث الأممي للسلام في الشرق الأوسط: اليوم هناك فرصة للحل السياسي وغدًا يكون الأوان فات

التقى وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، في إطار زيارته إلى لبنان، مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني باسل الحسن، وبحث المجتمعون في آخر الأوضاع في فلسطين وكيفية مساعدة سكان غزة.

ولفت عبداللهيان خلال اللقاء، إلى أنّ "اليوم هناك فرصة للحل السياسي وغدا سيكون قد فات الأوان".