المرتضى نعى عصام العبدالله: ضحية من ضحايا إجرام آلة الحرب العدوانية الإسرائيلية

نعى وزير الثّقافة في حكومة تصريف الأعمال ​محمد وسام المرتضى​، الإعلامي عصام العبدالله الّذي استشهد بالإمس نتيجة استهداف مباشر بمعرض قيامه بتغطية الأحداث جنوبًا، قائلًا: "عصام العبدالله ابن بلدة ‎الخيام الأبيّة، بطلٌ ارتقى إلى رتبة شهيد".

وأشار إلى أنّه "كان النّموذج البهيّ عن الإعلام الحرّ الشّريف، وقد استهدفه الصّهاينة الحاقدون أعداء الإنسانيّة، لأنّه كان يؤدّي رسالته صوتًا مدوّيًا للحقّ في وجههم، وعدسةً توثّق ارتكاباتهم وجرائمهم وتنقلها للرّأي العام"، مركّزًا على أنّ "العبدالله ضحيّة من ضحايا إجرام آلة الحرب العدوانيّة الإسرائيليّة، لا يحجب هذه الحقيقة الثّابتة أو يتنكّر لها إلّا الصّهاينة وعملاؤهم".

وأردف المرتضى: "رحم الله شهيدنا، وألهم ذويه ومحبّيه الصّبر والسّلوان، والرّجاء بأنّ دماءه العزيزة الطّاهرة لن تذهب هدرًا، بل ستكون النّبراس المنير لطريق العزّة والحقّ والحرّيّة والتّحرير".