فريق "تكنوغيكس" اللبناني حصد المركز الأول في بطولة "First Global Challenge 2023"

أحرز فريق "تكنوغيكس"، الممثّل الوحيد للبنان في بطولة "First Global Challenge 2023"، المركز الأوّل- الميداليّة الذّهبيّة عن فئة "New Technology Experience" وجائزة "First Global Innovators Award". وقد شارك في هذه الفئة أكثر من 160 دولة، وتم اختيار البحث العلمي الخاص بفريق "تكنوغيكس" كأفضل بحث في مجال الطّاقة البديلة.
وقد أُقيمت المسابقة في سنغافورة بحضور ممثّلين عن أكثر من 190 دولة، ومثّل وفد من أكاديميّة "روبوغيكس" دولة لبنان في البطولة. أمّا أعضاء الفريق فهم: حنين الطويل، تالا سيد سليمان، نور أبو دية، زينب أبو دية، عماد الحو، غيث الحو، محمد الحو، أنس عمار، أحمد زنبوعة، مصعب القادري، أحمد ياور، أحمد أبو دية، جاد فرحات، ونبيل جنح. وقد أشرف عليهم الأساتذة: عمار كبور، جيهان محمد، عمر محمد، وحمزة عمار.
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