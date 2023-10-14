أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديريّة التّوجيه، أنّ "إلحاقًاللبيانالسّابق بتاريخ 13/10/2023 المتعلّق باستهداف العدو الإسرائيلي برج مراقبة للجيش اللبناني في خراج علما الشعب، أطلق العدو الإسرائيلي بالتّاريخ نفسه، قذيفةً صاروخيّةً أصابت سيّارةً مدنيّةً تابعةً لفريق عمل إعلامي، ما أدّى إلى استشهاد المصوّر عصام عبدالله، وإصابة 5 آخرين".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "العدو استهدف أيضًا بواسطة صواريخ أطلقتها مروحيّة، وقذائف مدفعيّة من بينها قذائف فسفوريّة ومضيئة، خراج بلدات مروحين وعيتا الشعب وكفرشوبا والعديسة وسهل مرجعيون"، مؤكّدةً أنّ "الجيش يواصل الحفاظ على الجهوزيّة، واتخاذ التّدابير اللّازمة في المناطق الحدوديّة".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: العدو الإسرائيلي استهدف بلدات جنوبية وتسبب باستشهاد إعلامي وإصابة آخرين ونحافظ على الجهوزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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