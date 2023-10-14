الجيش: العدو الإسرائيلي استهدف بلدات جنوبية وتسبب باستشهاد إعلامي وإصابة آخرين ونحافظ على الجهوزية

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - مديريّة التّوجيه، أنّ "إلحاقًاللبيانالسّابق بتاريخ 13/10/2023 المتعلّق باستهداف العدو الإسرائيلي برج مراقبة للجيش اللبناني في خراج ​علما الشعب​، أطلق العدو الإسرائيلي بالتّاريخ نفسه، قذيفةً صاروخيّةً أصابت سيّارةً مدنيّةً تابعةً لفريق عمل إعلامي، ما أدّى إلى استشهاد المصوّر عصام عبدالله، وإصابة 5 آخرين".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "العدو استهدف أيضًا بواسطة صواريخ أطلقتها مروحيّة، و​قذائف​ مدفعيّة من بينها قذائف فسفوريّة ومضيئة، خراج بلدات ​مروحين​ و​عيتا الشعب​ و​كفرشوبا​ و​العديسة​ وسهل ​مرجعيون​"، مؤكّدةً أنّ "الجيش يواصل الحفاظ على الجهوزيّة، واتخاذ التّدابير اللّازمة في المناطق الحدوديّة".