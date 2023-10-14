هنية برسالة إلى غوتيريش: لحمل سلطات الاحتلال على الوقف الفوري لجرائمها بحق الفلسطينيين

أشار رئيس المكتب السّياسي لـ"حركة المقاومة الإسلاميّة- حماس" ​إسماعيل هنية​، في رسالة عاجلة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيربش، إلى "ما يتعرّض له شعبنا الفلسطيني في ​قطاع غزة​ من عدوان همجي وانتهاكات مروّعة من قبل جيش الاحتلال، الّتي ترقى جميعها إلى جرائم حرب، وفقًا لاتفاقيّات جينيف الرّابعة، وكذلك تصريحات وزير حرب الاحتلال الّتي أكّد فيها على إطباق جيشه للحصار على المدنيّين العزّل في غزة، عبر منع إدخال الحاجات الأساسيّة للسكان؛ بما في ذلك الإمدادات الطّبيّة والغذائيّة والوقود".

وطالب هنية، غوتيريش بـ"حمل سلطات الاحتلال، باعتبارها القوّة العسكريّة المحتلّة القائمة، على الوقف الفوري لهذه الجرائم، واحترام التزامات ​القانون الدولي​ الإنساني"، مؤكّدًا "استمرار شعبنا في حقّه في النّضال حتّى التّحرير والاستقلال، وإقامة الدّولة الفلسطينيّة المستقلّة وعاصمتها ​القدس​، وفقًا للقرارات الدّوليّة ذات الصّلة".