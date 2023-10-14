مصـر .. غلق باب الترشح للرئاسة والتصويت أول ديسمبر

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم السبت، عن غلق باب تلقي طلبات راغبي الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بعد انتهاء مدة الأيام العشرة التى حددتها الهيئة وفقا للجدول الزمني والإجرائي.

وقال المستشار أحمد بنداري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة رئيس لجنة تلقي طلبات الترشح، إن 4 مرشحين تقدموا رسميًا بأوراق ترشحهم في الانتخابات، وسيتم عرض تقرير على مجلس إدارة الهيئة متضمن التأييدات الشعبية والترزكيات البرلمانية التي تقدم بها المرشحون، وذلك لإعلان القيمة المبدئية للمرشحين.

- شهر ونصف قبل تصويت الناخبين

وستعلن الهيئة يوم الاثنين 16 أكتوبر عن القائمة المبدئية للمرشحين المقبولين، فيما حددت فترة تلقي اعتراضات المرشحين خلال يومى 17 و18 أكتوبر الجاري، وفحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر، وإخطار المرشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 أكتوبر.

كما حددت الهيئة يومي 23 و24 أكتوبر لتلقى تظلمات المرشحين المستبعدين، والبت في التظلمات والإخطار بها يوم 26 أكتوبر، ثم تقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة خلال يومين 27 و 28 أكتوبر، فيما تفصل المحكمة الإدارية العليا فيما يُقدم إليها من طعون خلال الفترة من 29 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر.

وأوضحت الهيئة أن اختيار المرشحين للرموز الانتخابية يكون وفقا لأسبقية تقديم طلبات الترشح، وآخر موعد لسحب طلب الترشح يوم 8 نوفمبر، على أن تعلن القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم يوم 9 نوفمبر لتبدأ الحملات الانتخابية، ويكون آخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه يوم 15 نوفمبر، حيث سيتم طباعة بطاقات التصويت مدون بها أسماء المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات بشكل نهائي.

- المرشحون المحتملون

وتقدم المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي وممثله القانوني، في اليوم الثالث من فتح باب تلقي طلبات الترشح، بأوراق ترشح الرئيس السيسي، وأكثر من مليون و130 ألف تأييد شعبي من المواطنين لترشح السيسي، والتي جرى توثيقها في مكاتب مصلحة الشهر العقاري والتوثيق منذ إعلان الجدول الزمني والإجرائي للانتخابات، بالإضافة إلى 424 تزكية من أعضاء المجلس، ضمن الأوراق الرسمية للترشح، ليعد الرئيس عبد الفتاح السيسي أول مرشح لخوض الانتخابات الرئاسية 2024.

فيما تقدم السياسي المعارض فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فى اليوم الرابع، بأوراق الترشح، بعد حصوله على 30 تزكية من أعضاء مجلس النواب.

ثم تقدم الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بأوراق ترشحه، في اليوم الخامس من فتح باب الترشح، ليكون ثالث المرشحين، بعد حصوله على 27 تزكية من أعضاء مجلس النواب، وأكثر من 10 آلاف تأييد من المواطنين.

وتقدم المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، أمس الجمعة اليوم التاسع من فتح باب تلقي طلبات الترشح، بأوراق ترشحه في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، ب 68 ألفا و71 تأييدا شعبيا جرى توزيعها في صناديق طبقا للتقسيم الذي أقره الدستور والقانون من 15 محافظة بواقع ألف تأييد على الأقل من كل منها، وذلك إلى جانب 46 تزكية من أعضاء مجلس النواب.

ومن جانبها أعلنت جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، الأربعاء الماضي، عن عدم خوضها الانتخابات الرئاسية، فيما أعلن أحمد الطنطاوي الرئيس السابق لحزب الكرامة، عن عدم خوض الانتخابات الرئاسية لعدم استيفاء العدد المطلوب من التأييدات الشعبية، فهو لم يحصل إلا على 14 ألف توكيل فقط.

- موعد التصويت

وحددت الهيئة الوطنية أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر.

وستُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام 10 و11 و12 من ذات الشهر.