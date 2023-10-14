شكرا لقرائتكم خبر عن عطل مفاجئ يضرب «واتس آب» و«فيسبوك» و«إنستغرام» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

أسفر عطل تقني مفاجئ السبت، عن توقف تطبيقات «واتس آب» و«فيسبوك» و«إنستغرام»، المملوكة لشركة «ميتا».

وأبلغ مستخدمون عن تعطل التطبيقات الثلاثة علي موقع داون ديتيكتور والذي ضرب منصة تطبيقات التواصل الاجتماعي بشكل مفاجئ في جميع أنحاء العالم.

وبمجرد دخول بعض المستخدمين، على حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي، تظهر للمستخدمين رسالة تشير إلى وجود خطأ، ولم توضح الشركة حتى الآن السبب وراء ذلك، أو المدة المتوقعة لعودة الخدمات.