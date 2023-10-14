شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب صعوبة الوضع.. أستراليا تلغي رحلتين لإجلاء رعايها من إسرائيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيدني - رويترز

قالت وزارة الشؤون الخارجية الأسترالية السبت، إن أستراليا ألغت رحلتين مزمعتين لإعادة رعاياها من إسرائيل والأراضي الفلسطينية بسبب الوضع «بالغ الصعوبة».

وأضافت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، أن رحلتين مزمعتين لإعادة المواطنين اليوم السبت والأحد، لن يجري تسييرهما في ظل وضع «بالغ الصعوبة وسريع التغير».

وتابعت الوزارة أن أستراليا تواصل العمل مع رعايا في المنطقة لمساعدتهم على العودة إلى الوطن وستتواصل معهم بخصوص الرحلات المستقبلية.

وذكرت إس.بي.إس نيوز أن أول رحلة من سلسلة رحلات مزمعة لإعادة المواطنين أقلعت الجمعة، بالتوقيت المحلي ووصلت بأكثر من 200 أسترالي وأسرهم سالمين إلى لندن.