شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الشرطة البولندية تطوق ساحة في وارسو بسبب تهديد بوجود قنبلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وارسو - (رويترز)

قال أحد شهود «رويترز»، إن الشرطة البولندية أحاطت ساحة بيلسودسكي في وسط وارسو بسياج أمني، بسبب تهديد بوجود قنبلة، وذلك قبل يوم فقط من إجراء انتخابات في الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وذكرت وسائل إعلام بولندية أن رجلاً تسلق تمثالاً في الساحة وهدد بتفجير نفسه.

وأظهرت صور منشورة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي الرجل، وهو يقف على قمة تمثال سمولينسك، الذي يخلد ذكرى ضحايا كارثة جوية في 2010 أسفرت عن مقتل 96 شخصاً بينهم الرئيس السابق ليخ كاتشينسكي وزوجته ماريا.

وقال شرطي في موقع الحادث لأحد صحفيي «رويترز»: «الدخول ممنوع، هناك قنبلة». وأكد متحدث باسم الشرطة أن الرجل تسلق التمثال.