انت الان تتابع خبر تحديد موعد إعلان نتائج الدور الثاني للسادس الإعدادي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المُتحدّث الرسمي باسم وزارة التربية كريم السيّد في بيان ورد للسومرية نيوز، "سيكون يوم غد الأحد المُصادف 15 تشرين الأول موعداً لإعلان نتائج الدور الثاني للصف السادس الاعدادي.. أمنياتنا لطلبتنا الأعزة النجاح والتوفيق".

وانطلقت امتحانات الدور الثاني لطلبة السادس الاعدادي بفروعه كافة، يوم الاحد الموافق 17 أيلول/سبتمبر الماضي 2023، وانتهت يوم 29 أيلول.

وأصدرت هيئة الرأي في وزارة التربية في جلستها المنعقدة، يوم الخميس الماضي 12 تشرين الأول/أكتوبر 2023، قراراً يسمح لطلبة المراحل المنتهية بتأدية امتحانات الدور الثاني التكميلي.

وتضمن القرار، السماح لتلاميذ السادس الابتدائي من الذين أكملوا بدرس أو درسين أداء الامتحان الدور الثاني التكميلي.

ووفقا للقرار ذاته، السماح لطلبة الثالث المتوسط الذين أكملوا بدرس أو درسين أو ثلاثة دروس بأداء امتحانات الدور الثاني التكميلي.

وأشار القرار، إلى السماح لطلبة السادس الإعدادي بفروعه كافة تأدية امتحانات الدور الثاني التكميلي لجميع الدروس التي أكملوا فيها.

وصرح المكتب الإعلامي في الوزارة أن القرار جاء مراعاة لظروف الطلبة بسبب إلغاء العمل بنظام الإحيائي والتطبيقي، واعتماد الفرعين العلمي والأدبي، وانتهاء العمل بنظام تكييف المناهج.

بدوره أوضح مصدر مسؤول في وزارة التربية، أن الدور الثاني التكميلي هو لمن لم يؤدي امتحان الدور الثاني وأدى امتحان الدور الأول مع طلبة الدور الثاني، واعتبر له دوراً أولاً، لذلك له دور ثاني، ولا يوجد هناك دوراً ثالثاً إطلاقاً وهذا الأمر تم حسمه ولا تراجع عنه.