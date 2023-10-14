المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية: البروباجندا الإعلامية الإسرائيلية تحاول شيطنة الضحية لتبرير الإبادة الجماعية في غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية “إبراهيم ملحم”، أن القوات الإسرائيلية ترتكب مجازر وجرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن البروباجندا الإعلامية الإسرائيلية تحاول شيطنة الضحية لتبرير الإبادة الجماعية في غزة.

وبين أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر يعاني أوضاعا إنسانية صعبة مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع.

وشدد على أهمية تكاتف الجهود العربية والدولية والإقليمية لوقف الجرائم التي ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني.