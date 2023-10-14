قبل قصفها.. الاحتلال يمنح الهلال الأحمر ساعة لإخلاء مستشفى القدس في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أمهل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الهلال الأحمر، بضرورة اخلاء مستشفى القدس التابع له في مدينة غزة في الساعة 6 من مساء اليوم،

وقال مصدر مسؤول في مستشفى "القدس" في مدينة غزة، التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، إن الجيش الإسرائيلي أنذرهم بإخلاء المستشفى فورا.

وأفادت جهات طبية فلسطينية، اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي طلب إخلاء عدة مستشفيات في مدينة غزة وشمال القطاع مع دخول موجة القتال يومها الثامن.

وأعلنت إدارة مستشفى العودة الحكومي في شمال قطاع غزة تلقيها بلاغات رسمية من الجيش الإسرائيلي بضرورة إخلاء كامل المستشفى بما في ذلك المصابين والمرضى.

بدورها ، قالت حركة "حماس" إن مطالبة جيش الاحتلال الإسرائيلي المستشفيات بالإخلاء "جريمة جديدة، وتعكس النوايا الإجرامية المبيتة ضد قطاع غزة بمنع الخدمات الصحية الأساسية والطارئة".

ودعت الحركة، الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة إلى التدخل العاجل لوقف إسرائيل عن "مخططاتها الإجرامية باستهداف المستشفيات والأطقم الطبية وبقية المؤسسات العاملة في الحقل الإنساني".

وحسب وزارة الصحة، "أدت هجمات إسرائيل إلى إخلاء مستشفى الدرة للأطفال شرق غزة أمس ونقل المرضى والطواقم الى مستشفى النصر للأطفال، وذلك بعد استهدافه بقنابل الفوسفور".

وكان هذا هو المستشفى الثاني الذي يخرج عن الخدمة في قطاع غزة من إجمالي 8 مستشفيات، بعد مستشفى بيت حانون بسبب الاستهداف الإسرائيلي.

ويفترش الآلاف من سكان غزة المشردين من منازلهم ساحات المستشفيات أمام الأعداد الهائلة من الجرحى الذين تضيق بهم ممرات المستشفيات.