الأمر يعتبر تخريب للكون وهدم للحضارات.. يوضحه أمين الفتوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان، ما زال يعطى الإسلام ويضئ، رغم إنه يحارب، لافتا إلى أن الإسلام ليس منهجا بشريا، فالمنهج البشرى لا يستطيع الاستمرار أكثر من 50 عاما.

وأضاف عثمان، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": المرأة قبل الإسلام كانت متاع وكانت تورث، وهو أمر مهين، كذلك فى الحضارة الرومانية كانت مهانة وكانوا يخيطون لها فهما حتى لا تنطق بكلمة، وهذا خروج عن منهج الله الذى أراده فى الأرض".

واستكمل: سيدنا آدم وجد ثم خلق الله السيدة حواء، وهذا كان لابد، فكل شئ خلق من زوجين، إّن مسألة التزاوج مسألة أساسية فى الكون، لو عاوزين نبنى حضارة فهذا لا يمكن أن يكون بانتكاس فترة الإنسان بزواج ذكر بذكر أو أنثى بأنثى، فهذا تخريب للكون.