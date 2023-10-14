السيسي وماكرون يبحثان مستجدات التصعيد العسكري في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في إطار التشاور المستمر فيما يتعلق بمستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وبحسب بيان للمستشار أحمد فهمي، متحدث رئاسة الجمهورية، السبت، توافق الجانبان بشأن خطورة الوضع الحالي، خاصة مع تزايد حدة التداعيات الإنسانية على المدنيين.

وفي هذا السياق، استعرض الرئيسان الجهود الدبلوماسية الجارية سواءً على مسار التهدئة ومنع تفاقم الصراع وتوسيع دائرته، أو على المسار الإنساني الذي تقوم فيه مصر بجهود مكثفة لتنسيق وتسهيل المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لأهالي قطاع غزة.