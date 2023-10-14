شكرا لقرائتكم خبر عن حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تستقبل وفدا من مجلس القبائل والعائلات العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم، السبت، وفداً من مجلس القبائل والعائلات العربية برئاسة الشيخ كامل مطر رئيس المجلس.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ومستشارها القانوني، حيث بدأ اللقاء بتوجيه التحية لوفد مجلس القبائل والعائلات العربية، مثمناً دور مجلس القبائل والعائلات العربية في المواقف السياسية والوطنية المستمرة، وكذلك تنظيم عدد من الفعاليات والمؤتمرات التنموية والاجتماعية وأيضاً للتوعية بإنجازات الدولة على مدار السنوات الماضية، مشيراً إلى أن مجلس القبائل والعائلات العربية هو مجلس وطني هدفه توعوي وتنموي.

ومن جانبه، أكد وفد مجلس القبائل والعائلات العربية أنهم سوف يقومون بتوعية المواطنين وأنهم داعمون ومؤيدون للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مشيرين إلى أن للمجلس دور كبير في توعية المواطنين والشباب خاصة في المحافظات الحدودية بضرورة بإنجازات الدولة على مدار التسع سنوات الماضية وهو ما شاهدوه بأنفسهم في كافة ربوع مصر وخاصة المحافظات الحدودية التي قد شهدت تنمية على جميع المستويات بداية من البنية التحتية وصولاً إلى إقامة مشاريع تنموية كبيرة.

وأوضح وفد مجلس القبائل والعائلات العربية أنه خلال الفترة القادمة، سيبدأ في عقد عدد من المؤتمرات واللقاءات في جميع محافظات الجمهورية لدعم وتأييد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي.