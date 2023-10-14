شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد: أين المجتمع الدولى والبرلمان الأوروبى من أحداث فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب علاء عابد، نائب رئيس البرلمان العربي، إن مصر قيادة وشعبًا داعمة للقضية الفلسطينية، والتي تعد على رأس أولويات القيادة المصرية، موضحا أن مصر قدمت وما زالت تقدم جهودا كبيرة من أجل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة .

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، والتي تعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة .

وتساءل النائب علاء عابد عن دور المجتمع الدولي ولماذا هذا الخرس عن قتل المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ وهدم البنية التحتية والمباني بالقصف السافر من الجيش الإسرائيلي .

كما تساءل النائب علاء عابد، أين البرلمان الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان من الاعتداءات على الشعب الفلسطيني .

وأكد نائب رئيس البرلمان العربي، أن مصر تدعم الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين، مطالبا بوجود ممر آمن لوصول المساعدات والإغاثات للشعب الفلسطيني .

وأشار النائب علاء عابد، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يأخذ القضية الفلسطينية كقضية للأمة العربية وهذا هو حال الشعب المصري، مطالبا بإقامة الدوله الفلسطينية على حدود ماقبل 1967 ولن نسمح بضياع الهوية الفلسطينية.