شكرا لقرائتكم خبر عن مسافة السكة لأهالينا.. التحالف الوطنى يقود أكبر قافلة مساعدات إنسانية لفلسطين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أكبر قافلة مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر، والتي تضم مئات السيارات المحملة بألاف الأطنان من المواد الغذائية والمساعدات الطبية.

وتأتي قافلة المساعدات التي يعدها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتخفيف المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين في ظل استمرار القصف الإسرائيلي العنيف والمستمر ضد غزة.

وكذلك، فتحت مصر مطار العريش الدولي لاستقبال المساعدات الإنسانية الإغاثية المخصصة إلى الشعب الفلسطيني، تمهيدا إلى لإدخالها بقطاع غزة المحاصر عبر معبر رفح البري.