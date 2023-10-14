خامنئي: الحركة التي انطلقت في فلسطین ستمضي قدمًا وستؤدي إلى النصر الكامل

أكد المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي أنّ "الحركة التي انطلقت في فلسطین ستمضي قدمًا وستؤدي إلى النصر الكامل للفلسطينيين"، داعيًا الجميع إلى "مساعدة الشعب الفلسطيني".

وخلال لقائه رئيس الحركة الإسلامية في نيجيريا الشيخ إبراهيم الزكزاكي وعائلته في طهران، اعتبر أنّ "الأحداث التي شهدتها فلسطين في الأيام الأخيرة، وخاصة القصف المكرر واستشهاد النساء والأطفال والرجال، تؤلم قلب الإنسان، لكن جزءًا آخر من هذه الأحداث تظهر قوة الإسلام المذهلة في فلسطين".

ورأى خامنئي أنّ "تشكيل النظام الإسلامي في إيران وتشكيل حكومة على أساس فكر الإسلام السياسي بعد قرون عديدة أحد مظاهر قوة الإسلام"، مشيرًا إلى أنّ "الجمهورية الإسلامية أصبحت أقوى يومًا بعد يوم منذ تاسيسها وستكون أقوى في المستقبل".