تتعرض 5 مواقع إسرائيلية في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا، في هذه الإثناء، إلى قصف صاروخي.
وأكّد مراسل "النشرة" في الجنوب، استهداف موقعي رويسات العلم والسماقة الإسرائليي في خراج كفرشوبا بقصف صاروخي مماثل.
كانت هذه تفاصيل خبر قصف صاروخي يستهدف 5 مواقع إسرائيلية في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا جنوبي لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.