قصف صاروخي يستهدف 5 مواقع إسرائيلية في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا جنوبي لبنان

تتعرض 5 مواقع إسرائيلية في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا، في هذه الإثناء، إلى قصف صاروخي.

وأكّد مراسل "النشرة" في الجنوب، استهداف موقعي رويسات العلم والسماقة الإسرائليي في خراج كفرشوبا بقصف صاروخي مماثل.