أفادت قناة "الجزيرة"، عن اشتباك في محيط موقع رويسة العلم التابع للجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا. كما أكّدت أنّ المدفعية الإسرائيلية تقصف مناطق مفتوحة في محيط بلدة كفرشوبا ومزرعة بسطرة جنوبي لبنان.

كانت هذه تفاصيل خبر "الجزيرة": اشتباك بمحيط موقع رويسة العلم وقصف إسرائيلي لمناطق مفتوحة بمحيط كفرشوبا ومزرعة بسطرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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