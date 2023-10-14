"المنار": اشتباكات عنيفة مستمرّة بين مدفعية المقاومة والجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا

أفاد مراسل "المنار"، عن اشتباكات عنيفة مستمرّة بين مدفعية المقاومة والجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا. هذا، وتحلّق طائرات استطلاع إسرائيلية فوق مناطق تلال كفرشوبا ومزارع شبعا.

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