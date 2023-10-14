أفادت وسائل إعلام مصرية عن مصدر أمني مصري، بأنّ القاهرة رفضت أن "يكون معبر رفح مخصصًا لعبور الأجانب فقط"، مؤكدًا أنّ "موقف القاهرة واضح وهو اشتراط تسهيل عبور المساعدات لقطاع غزة".

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أمني مصري: رفضنا أن يكون معبر رفح مخصصًا للأجانب وشرطنا تسهيل عبور المساعدات لغزّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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