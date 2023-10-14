أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنّه "عند الساعة الثالثة والربع من عصر اليوم السبت 14/10/2023 قامت مجموعات ‏من المقاومة الإسلامية بمهاجمة المواقع الصهيونية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‏وهي: الرادار، رويسات العلم، السماقة، زبدين ورمثا، بالصواريخ المُوجّهة وقذائف ‏الهاون وأصابتها إصابات دقيقة ومباشرة".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": هاجمنا 5 مواقع صهيونية في مزارع شبعا بالصواريخ المُوجّهة وقذائف ‏الهاون وأصبناها إصابات مباشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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