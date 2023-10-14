أفاد مراسل "النشرة"، بأنّ القصف الصاروخي والمدفعي المتبادل بين "حزب الله" والمواقع الإسرائيلية في رويسات العلم، السماعة، زبدين، الرمثا، وتلة الرادار داخل مزارع شبعا مستمرًا.
وتستخدم القوات الإسرائيلية صواريخ القبة الحديدية والقنائل الفسفورية، في ظل تحليق مكثف للطيران الحربي التجسسسي في سماء المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": القصف الصاروخي والمدفعي في مزارع شبعا لا يزال مستمرًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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