"النشرة": القصف الصاروخي والمدفعي في مزارع شبعا لا يزال مستمرًا

أفاد مراسل "النشرة"، بأنّ القصف الصاروخي والمدفعي المتبادل بين "حزب الله" والمواقع الإسرائيلية في رويسات العلم، السماعة، زبدين، الرمثا، وتلة الرادار داخل مزارع شبعا مستمرًا.

وتستخدم القوات الإسرائيلية صواريخ القبة الحديدية والقنائل الفسفورية، في ظل تحليق مكثف للطيران الحربي التجسسسي في سماء المنطقة.