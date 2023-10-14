أعلنت كتائب "القسام" عن مقتل 9 أسرى آخرين من أسرى المعركة لديها، بينهم 4 أجانب خلال الـ24 ساعة الماضية جراء القصف الإسرائيلي على أماكن يتواجد فيها هؤلاء الأسرى.
وفي السياق، أفادت قناة "الأقصى" التابعة لحركة "حماس" الفلسطينية، بأنّ "هناك خطرًا على حياة أسرى الاحتلال بسبب استمرار القصف وانقطاع الكهرباء والماء".
كانت هذه تفاصيل خبر "القسام" أعلنت مقتل 9 أسرى لديها بينهم 4 أجانب خلال 24 ساعة جراء القصف الإسرائيلي على غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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