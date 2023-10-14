"النشرة": إصابة منزل إثر القصف الإسرائيلي على بلدة شبعا والأضرار اقتصرت على الماديات

أدى القصف الصاروخ الإسرائلي على بلدة شبعا إلى إصابة منزل مواطن بالشضايا، واقتصرت الأضرار على الماديات، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في حاصبيا.

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