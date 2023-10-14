"فرانس برس": متحف اللوفر في باريس أغلق أبوابه أمام الزوار لأسباب أمنية

أفادت وكالة "فرانس برس" بأن "متحف اللوفر في باريس أغلق أبوابه اليوم السبت أمام الزوار "لأسباب أمنية".
ونقلت عن متحدث باسم المتحف: "اخترنا إجلاء الزوار والإغلاق ليوم واحد لإجراء الفحوصات اللازمة"، موضحا أن "متحف اللوفر تلقى إشعارا كتابيا بخطر يهدد المتحف وزواره، وأن المتحف أغلق أبوابه في منتصف النهار".
ومنذ أمس الجمعة تعيش فرنسا بعد الهجوم الإرهابي على مدرسة أراس الثانوية حالة "تأهب شديد" وهو أعلى مستوى من خطة الاستعداد لمكافحة الإرهاب.
وقتل مدرس في مدرسة ثانوية في أراس وأصيب عدة أشخاص بهجوم شنه رجل بسكين، وهو يهتف "الله أكبر".
وأعلن قصر الإليزيه اليوم السبت نشر 7000 جندي في إطار عملية لمكافحة الإرهاب بسبب التهديدات الناشئة على خلفية التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط.
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