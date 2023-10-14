قوى الأمن: توقيف مواطنة في بيت شباب قتلت شخصا لأسباب ثأرية بعد تخطيط لـ3 أشهر

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بتاريخ 2023-02-16، عُثر على جثّة المواطن محمد أحمد علي (30 سنة) على درج المشاة لجسر أنطلياس، وهي مصابة بطلقٍ ناري في الرأس".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "من خلال متابعة التّحقيقات، تبيّن لمفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، أن القاتلة تُدعى: "ن. ط." (من مواليد عام 1989، لبنانيّة)، فقد نشرت فيديو على مواقع التّوصل الاجتماعي صرّحت فيه أنّها أخذت بالثّأر لمقتل شقيقَيها وعدد من أقاربها، إثر اشكال حصل بتاريخٍ سابق في وادي الجاموس في عكار، وقد توارت بعدها عن الأنظار".

وأشارت المديرية إلى أنّ "نتيجة التحريّات والاستقصاءات المكثّفة، تمكّنت المفرزة المذكورة من تحديد مكانها وتوقيفها في غرفة مفروشة داخل أحد الفنادق في بلدة بيت شباب"، لافتةً إلى أنّه "ضُبِطَ في داخل الغرفة، مسدّس حربي مع 39 طلقة صالحة للاستعمال، وسكّين، إلخ".

وكشفت أنّ "بالتحقيق معها، اعترفت بالتخطيط لجريمتها على مدى ثلاثة أشهر، وأنّها نفّذتها بعد أن استدرجت المغدور الذي كان أحد المشاركين في الإشكال عبر تطبيق "ماسنجر"، بمساعدة من المدعو: "ع. أ." (من مواليد عام 1982، لبناني) -من أصحاب السّوابق ومتوارٍ عن الأنظار- الذي رافقها لمعاينة ومراقبة مكان تنفيذ الجريمة، وأقلّها على متن سيّارته".

وذكرت أنّه "تمّ تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحق (ع. أ.)، وأودعت الأخيرة والمضبوطات القضاء المختص، بناءً على إشارته".