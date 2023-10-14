جدد أمين عام حزب "الاتحاد" النائب حسن مراد، دعمه "للمقاومة الفلسطينية بكل فصائلها في مواجهة المحتل الصهيوني".
وأكّد، في لقاء تضامني مع فلسطين جمع نوّابًا سنة بدعوة من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، أنّ "كلّ فلسطين، من بحرها إلى نهرها كانت وستبقى عربية، أبية، شامخة، لا تهاب محتلًا ولا تخضع لمجرم، ولا ترضخ لضغوط هذا أو ارتباطات ذاك".
ودعا مراد كل العالم إلى "نصرة المظلومين في فلسطين، الذين يتعرضون اليوم لحرب إبادة، ويظن العدو أنه قادرٌ عليها ولم يتعلم من دروس الماضي"، مطالبًا قوى العالم الحر بـ"نصرة الشعب الفلسطيني، والضغط على العدو الصهيوني لوقف عدوانه الهمجي البربري فوراً".
وتوجّه إلى "الخائفين الوقحين الذين لا يخجلون من تبرير إرهاب العدو"، قائلًا: "معركتنا مع هذا العدو هي معركة وجود، معركة الماضي والحاضر والمستقبل، معركة عدالة وحق، وإنّنا لا نخاف في الحق لومةَ لائم".
كما توجّه "من بيروت عاصمة المقاومة، لأهلنا في فلسطين، لكل ضحية وجريح، لكل مقاوم يواجه العدوان تحية، لكل امرأة وأم وطفل وشيخ يقفون بثبات وصمود وإباء بوجه العدو"، مؤكدًا "أنّنا في لبنان كنا وسنبقى معهم ولن نتركهم، لأنّ معركتهم معركتنا، شاء من شاء وأبى من أبى".
كانت هذه تفاصيل خبر مراد: لنصرة المظلومين في فلسطين والضغط على العدو الصهيوني لوقف عدوانه الهمجي فورا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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