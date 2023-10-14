الحاج: قدر الصحافة أن تدفع ضريبة الدم ولكن إلى متى؟

عبّر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج عن حزنه إزاء مقتل الصحافي الشهيد عصام عبدالله وإصابة عدد من الصحافيين والمصورين".

واشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "ما ذنب الصحافيين والمصورين الذين ينقلون الحقيقة ووقائع الاحداث ليُقتلوا فيصبحون هم الحدث؟ مشاعرنا وعاطفتنا الصادقة مع الجسم الإعلامي وأهل الشهيد ‫عصام عبدالله‬ والجرحى ‏مراسلة "الجزيرة" كارمن جوخدار، مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية كريستين مصطفى عاصي، مراسلي "رويترز" العراقيين ثائر زهير كاظم وماهر نزيه عبد اللطيف، الصحافي الأميركي ديلان كوزينز، والمصوّر في "الجزيرة" إيلي برخيا. إنه قدر الصحافة أن تدفع ضريبة الدم ولكن إلى متى؟".

ورأى أن "الحل الوحيد يبقى السلام العادل والشامل وفق اعلان بيروت، وعلى المجتمع الدولي العمل الجاد لتحقيقه. فالحروب لن تزهر سلاماً بل مزيداً من الدمار والدماء والدموع!.