البستاني طالب وزير البيئة بتطبيق القانون وايقاف الرمي العشوائي للنفايات في دير القمر

اشار النائب فريد البستاني الى ان "منذ اسابيع تتكدّس النفايات في شوارع وازقّة بلدة دير القمر، وبعدها يتم رميها في حرش البلدية وحرقها مما يلوّث البيئة في منطقة مشهورة بطبيعتها الرائعة والتي حافظ عليها الاجداد".

وناشد "أعضاء البلدية العمل على تفادي تلويث عاصمة الأمراء، اذ كنت قد تقدّمت شخصياً بهبة لبلدية دير القمر في الـ2018 كناية عن سيارة بيك آب لجمع النفايات ومحطة لفرز وتدوير النفايات، وتم قبول هذه الهبة، ولكن لم تتم الاستفادة منها، مع العلم انها تؤمن توفيرا بمعدل 60 دولار في الطن الواحد من تسعيرة شركة سيتي بلو،

وهذا التوفير كان يمكن استعماله لإنماء دير القمر والحصول على مداخيل اضافية من خلال بيع المواد المفرزة".

وطالب البستاني وزير البيئة ناصر ياسين "إعتبار هذا الأمر بمثابة إخبار والتحري عنه، لأن رمي وحرق النفايات في حرش البلدة يضر بالبيئة والمواطنين الذين يسكنون المنطقة، ودعاه لتطبيق القانون وايقاف الرمي العشوائي".