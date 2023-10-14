شكرا لقرائتكم خبر عن أرمينيا تصدق على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يريفان - أ ف ب

وقع الرئيس الأرميني فاهان خاتشاتوريان وثائق المصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بعد مناقشات سريعة لهذا المشروع الذي أثار غضب روسيا حليفة يريفان التقليدية والتي توترت العلاقات معها بشكل كبير.

وقالت الرئاسة الأرمينية في بيان «في 13 تشرين الأول/أكتوبر وقع رئيس جمهورية أرمينيا القانون المتعلق بالمصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية».

ولم تنظر روسيا بعين الرضا إلى هذا الانضمام مطلع تشرين الأول/أكتوبر إذ ان المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في الربيع مذكرة توقيف في حق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي الثالث من تشرين الأول/أكتوبر أيد النواب الأرمن المصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بموافقة 60 عضواً ومعارضة 22.

وانتقد الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف هذا القرار الذي وصفه بأنه «خطأ» مؤكداً أنه يشكك في أن «يكون ذلك مناسباً على صعيد العلاقات الثنائية».

لكن تأمل أرمينيا من انضمامها خصوصاً الحصول على حماية إضافية في مواجهة جارتها النافذة أذربيجان التي حققت انتصاراً عسكرياً خاطفاً قبل أسابيع أنهى الحركة الانفصالية للأرمن في ناغورنو كارباخ.

ووقعت أرمينيا نظام روما الأساسي في العام 1999 لكنها لم تصادق عليه قبل الآن متذرعة بتضاربه مع دستورها وهو عائق لم يعد قائماً الآن.