شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلي: نحقق بوفاة صحفي «رويترز» في لبنان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القدس - (رويترز)

قال الجيش الإسرائيلي، السبت، إنه يحقق في حادث وقع في جنوب لبنان وقُتل خلاله مصور تلفزيون رويترز عصام عبد الله، وقال شاهد من رويترز في موقع الحادث، إنه قتل جراء صواريخ أُطلقت من اتجاه إسرائيل.

وقال اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيخت المتحدث باسم الجيش في إفادة «نحن على علم بالحادث الذي وقع مع صحفي رويترز. إننا ننظر في الأمر. لدينا بالفعل لقطات ونجري استجواباً. إنه أمر مأساوي».

وذكرت وسائل إعلام لبنانية رسمية، السبت، أن لبنان سيقدم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي عن قتل إسرائيل المتعمد لعبد الله وهو لبناني الجنسية.

وكان عبد الله بصحبة مجموعة من الصحفيين من وكالات ووسائل إعلام أخرى، حينما قُتل الجمعة في أثناء نقل إشارة مقطع فيديو مباشر لجهات البث.

وكانت المجموعة تعمل بالقرب من قرية علما الشعب المتاخمة للحدود الإسرائيلية، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني إطلاق النار في اشتباكات حدودية.

وقال ماهر نزيه الذي أصيب في الحادث نفسه مع زميله في رويترز ثائر السوداني، إنهم كانوا يصورون نيران الصواريخ القادمة من اتجاه إسرائيل عندما أصاب صاروخ عبد الله في أثناء جلوسه على جدار حجري منخفض بالقرب من بقية المجموعة. وبعد ثوان، ضرب صاروخ آخر السيارة التي كانت تستخدمها المجموعة، ما أدى إلى اشتعالها.

وقالت وسائل إعلام أخرى إن القذائف تابعة لإسرائيل. ولم يتسن لرويترز التحقق إذا كانت إسرائيل هي التي أطلقت الصواريخ.