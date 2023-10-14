شكرا لقرائتكم خبر عن قتيلان في فيضانات ضربت وسط فيتنام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هانوي - (أ ف ب)

قضى شخصان، بعدما جرفتهما مياه فيضانات في وسط فيتنام، على ما أفادت وسيلة إعلام رسمية، السبت.

وغمرت المياه حوالى 500 منزل في الأيام الأخيرة على ما أفادت هيئة إدارة الكوارث في فيتنام.

ومنذ الثلاثاء، يسجل هطول أمطار غزيرة في مدينة دا نانغ الساحلية، فضلاً عن مناطق من محافظتي ها تين وكوانغ نام.

وقضى رجل يبلغ 61 عاماً وفتى في الثالثة عشرة غرقاً في الفيضانات حسب موقع «فين إكسبرس» الإعلامي الرسمي.

وأجلي نحو خمسة آلاف شخص من منازلهم في دا وانغ مساء الجمعة وصباح السبت على ما أضاف المصدر نفسه.

وقال دين ثي تو أوين المقيم في المدينة للموقع «وصلت مياه الفيضانات إلى مستوى الخصر واضطر أفراد عائلتي إلى الصعود إلى الطابق العلوي قبل أن يصل عمال الإغاثة لإجلائنا».

في مدينة هيو، فاض نهر هيونغ على الطرقات، وبلغ ارتفاع المياه مستوى الصدر تقريباً في بعض المناطق.

وقضى في نهاية الأسبوع الماضي ثلاثة أشخاص في فيضانات مباغتة وانزلاقات تربة في شمال فيتنام.

ويتوقع أن يستمر هطول الأمطار الغزيرة في وسط فيتنام الواقعة في جنوب شرق آسيا في الأيام المقبلة.