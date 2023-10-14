انت الان تتابع خبر باريس.. متحف "اللوفر" مغلق لأسباب أمنية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت متحدثة باسم المتحف، إنه بعد أن تلقت إدارة المتحف رسالة مكتوبة تفيد بوجود خطر على المتحف وزواره، قامت السلطات بإخلائه وإغلاقه اليوم ويتم الآن اتخاذ الإجراءات الضرورية حيال ذلك.

وكتبت إدارة المتحف على منصة "إكس" (تويتر سابقا) أن متحف اللوفر، الموقع السياحي الأكثر زيارة في فرنسا، يغلق أبوابه اليوم السبت، وسيظل مغلقا طوال اليوم، وذلك "لأسباب أمنية"، وسيتم رد أموال الأشخاص الذين حجزوا للزيارة خلال اليوم.



يذكر أن فرنسا تعتزم نشر ما يصل إلى 7 آلاف جندي من قوات عملية "سونتينال"، وهي عملية مخصصة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب في أنحاء البلاد، وذلك في أعقاب مقتل مُعلم في عملية طعن وقعت أمس في مدرسة في مدينة "أراس" (شمال فرنسا)، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم.