انت الان تتابع خبر لبنان.. حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية وتل أبيب ترد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للحزب، "عند الساعة الثالثة والربع من عصر اليوم السبت 14/10/2023 قامت مجموعات من المقاومة الإسلامية بمهاجمة المواقع الصهيونية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وهي: الرادار، رويسات العلم، السماقة، زبدين ورمثا، بالصواريخ المُوجّهة وقذائف الهاون وأصابتها إصابات دقيقة ومباشرة".
إلى ذلك، ردت المدفعية الإسرائيلية بقصف "مناطق مفتوحة" في محيط بلدتي كفرشوبا وشبعا جنوبي لبنان، بحسب وسائل إعلام.
إلى ذلك، ردت المدفعية الإسرائيلية بقصف "مناطق مفتوحة" في محيط بلدتي كفرشوبا وشبعا جنوبي لبنان، بحسب وسائل إعلام.