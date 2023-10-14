دول مجلس التعاون تؤكد ضرورة فتح الممرات الإنسانية للسكان فـي غزة

مسقط ـ العُمانية: أجرى معالي السَّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالات مع نظرائه وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد أصحاب المعالي أنَّ على المجتمع الدولي والأطراف الدولية الداعمة لجهود استئناف عملية السلام مسؤوليةً أساسية للتدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري في فلسطين وفتح الممرات الإنسانية للسكان في غزة والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي والإنساني.

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