شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب تايوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجات اليوم ، قبالة الساحل الشرقي لتايوان.

وأفادت هيئة الأرصاد في تايوان - وفقًا لوكالة (رويترز) - أن مركز الزلزال كان في البحر قبالة مقاطعة هوالين على عمق 7.2 كيلومترات.

وتسبب الزلزال في اهتزاز مبانٍ بالعاصمة التايوانية تايبه لفترة وجيزة، لكن لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

زلزال الفلبين

من ناحية أخرى، ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر الفلبين صباح أمس الجمعة، ما أدى إلى اهتزاز المباني في العاصمة مانيلا، في حين حذرت السلطات السكان من احتمال وقوع هزات ارتدادية.

وأعلن المسؤول في وكالة إدارة الكوارث بمدينة كالاكا رافائيل كويفاس: "حتى الآن كلّ شيء على ما يرام، لم تقع إصابات".