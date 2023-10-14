شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن التنسيقية: الدور المصرى هو الأقوى والأبرز فى القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن دعوات قوات الاحتلال الإسرائيلي لسكان قطاع غزة بمغادرة منازلهم والاتجاة جنوباً، تعد انتهاكاً صارخا للقانون الدولي الإنساني واعتداء واضحا على مبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان.

وأوضح بدوي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس ضد الشعب الفلسطيني الشقيق جميع الاعتداءات التي تخالف المواثيق والقوانين الدولية، كما أن هذه الدعوات هي تهجير قصري للفلسطينين ولا يجب السكوت عن تلك الأفعال والجرائم الوحشية.

وأشاد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالبيان الذي اصدرته وزارة الخارجية المصرية، الذي يحذر من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع بمغادرة منازلهم خلال 24 ساعة والتوجه جنوباً.

وأضاف النائب خالد بدوي، أن الدور المصري هو الأقوي والأبرز حتي الأن منذ بداية الأحداث، وأن الدولة المصرية لن تتخلي أبداً عن القضية الفلسطينية، مؤكدا أن القضية الفلسطينية في مقدمة أولويات الدولة المصرية، وتاريخيًا ومنذ ميلاد القضية الفلسطينية كانت مصر هي الداعم الأول والأكبر لحقوق الفلسطينيين.