شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد رمزى يشارك فى حملة التبرع بالدم تضامناً مع الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النائب أحمد رمزى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في حملة التبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي للتبرع بالدم للأهالي بقطاع غزة تضامنًا من الشعب المصري.

ودعا النائب أحمد رمزي، كافة أبناء الشعب المصري إلى المشاركة في التبرع بالدم للأشقاء في فلسطين كنوع من الدعم لهم في ظل ما يتعرض له أهل غزة من عدوان غاشم من الاحتلال الإسرائيلي والذي نتج عنه أعداد كبيرة من الشهداء والمصابين أغلبهم من النساء والأطفال بالمخالفة للقانون الدولي والإنساني.

وأكد عضو مجلس النواب على أن مصر موقفها ثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة، معرباً عن تضامنه مع الفلسطينيين، ومنتقدا الموقف الصامت والمتخاذل للمجتمع الدولي تجاه ما يرتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات وتجاوزات ومجازر ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وضد النساء والأطفال.







