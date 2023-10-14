شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل: نؤيد الرئيس السيسي في حماية الوطن والقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح النائب تيسير مطر أن جميع أعضاء حزب إرادة جيل، يستنكرون ما يحدث من اعتداءات على أهالينا المدنيين بغزة وقتل الأطفال والشباب، وإصابة العديد من أبناء فلسطين، قائلا إن ما يحدث يتنافى مع قوانين وقواعد الحروب ويتجاهل حقوق الإنسان.

وقال النائب تيسير مطر إن شعب مصر يساند ويدعم تعامل الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الوضع الراهن فى غزة على حدود مصر الشرقية، ورفض الرئيس عبدالفتاح السيسى لأى إنحراف بمسار القضية الفلسطينية والصراعات الصفرية وإخراج المدنيين من دائرة الانتقام الغاشم.

وأشار النائب تيسير مطر إلى أن الرئيس السيسي وجه عدة رسائل هامة سواء لطرفى الصراع فى غزة أو المجتمع الدولى اهمها ضرورة وقف التصعيد وحماية المدنيين والعودة الى مائدة المفاوضات وتنفيذ مبادرة السلام العربية لحل القضية الفلسطينية، وأن مصر ترفض أى محاولة لإخراج أبناء غزة من أرضهم لأن ذلك يعنى تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد النائب تيسير مطر رئيس الحزب أن حق الحياة مكفول لكل إنسان دون النظر إلى دينه أو وطنه".